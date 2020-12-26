Esed rejiminin Hama'ya saldırısında 3 çiftçi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esed rejiminin Hama'ya saldırısında 3 çiftçi öldü

26.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:23
Esed rejiminin Hama'ya saldırısında 3 çiftçi öldü

Suriye'de Beşar Esed rejimine bağlı güçlerin Hama'nın batısındaki Zekkum köyüne düzenlediği topçu saldırısında, tarlada çalışan 3 çiftçi hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşar Esed rejimine bağlı güçlerin Hama'nın batısındaki Zekkum köyüne düzenlediği topçu saldırısında, tarlada çalışan 3 çiftçi hayatını kaybetti.

Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan Hama'nın Gab Ovası'ndaki Menara köyünde konuşlu rejim güçlerinin Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Zekkum köyüne düzenledikleri saldırıda 3 sivil öldü, 1 sivil ağır yaralandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Halis Özkahya
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esed rejiminin Hama'ya saldırısında 3 çiftçi öldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:26:41. #1.15#
title