Erzurumspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı
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Erzurumspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

07.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:30
Erzurumspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor'da Ackah, üst üstte gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Erzurumspor, 28. dakikada Aatif Chahechouhe ile öne geçti. Ev sahibi ekip, 34. dakikada Yaw Ackah'ın çift sarı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kayserispor, 72. dakikada İlhan Parlak ile skora eşitliği getirdi.

CHAHECHOUCHE YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Aatif Chahechouche, Kayserispor'a karşı ilk 11 başladığı 10 resmi maçta 8 gol attı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor 22, Kayserispor ise 24 puana yükseldi.

Erzurumspor, bir sonraki lig maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

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