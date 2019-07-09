Erzurumspor'dan defansa iki takviye

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Kardeş ve Hasan Hatipoğlu ile anlaşmaya vardı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Gökhan Kardeş ve 29 yaşındaki Hasan Hatipoğlu ile anlaşma sağlandı.

Geride kalan sezonda 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'da forma giyen stoper Gökhan Kardeş ve Altınordu ile sözleşmesi biten stoper Hasan Hatipoğlu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Mavi-beyazlı ekip, daha önce Mickael Pote ve Aykut Demir'i kadrosuna katmıştı.

Kaynak: AA