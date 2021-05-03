Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti
Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Erzurumspor'da maça yedek başlayan Ricardo Gomes maçın 60. dakikasında oyuna girmeyi reddetti. Yılmaz Vural yanına giderek uzun süre dil dökmesine rağmen Yeşil Burun Adalı futbolcuyu ikna edemedi.
Fenerbahçe, ilk yarının ilk 15 dakikasında bulduğu 3 golle Erzurumspor karşısında rahat bir karşılaşma çıkarırken, mavi-beyazlı takımda Ricardo Gomes'in davranışları dikkat çekti.
OYUNA GİRMEYİ REDDETTİ
Maça yedek başlayan Ricardo Gomes, 60. dakikada oyuna girmeyi reddetti. Yılmaz Vural futbolcusunun yanına giderek ikna etmeye çalıştı fakat bu çabalar sonuç verdi. Gomes, Vural'ı dinlemeyerek oyuna girmedi.