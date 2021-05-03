Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Erzurumspor'da maça yedek başlayan Ricardo Gomes maçın 60. dakikasında oyuna girmeyi reddetti. Yılmaz Vural yanına giderek uzun süre dil dökmesine rağmen Yeşil Burun Adalı futbolcuyu ikna edemedi.

Fenerbahçe, ilk yarının ilk 15 dakikasında bulduğu 3 golle Erzurumspor karşısında rahat bir karşılaşma çıkarırken, mavi-beyazlı takımda Ricardo Gomes'in davranışları dikkat çekti.

OYUNA GİRMEYİ REDDETTİ

Maça yedek başlayan Ricardo Gomes, 60. dakikada oyuna girmeyi reddetti. Yılmaz Vural futbolcusunun yanına giderek ikna etmeye çalıştı fakat bu çabalar sonuç verdi. Gomes, Vural'ı dinlemeyerek oyuna girmedi.

Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti
Yılmaz Vural, Ricardo Gomes'i çağrıyor. (Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.)
Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti
Yılmaz Vural'ın ikna çabaları sonuç vermedi. (Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.)
Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var
Kanarya şampiyonluk yolunda inat etti! Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Kanarya şampiyonluk yolunda inat etti! Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi
Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Engin Özkoç Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Diego Gökhan Töre Gökhan Gönül Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 22:39:11. #1.14#

title