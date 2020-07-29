Baklava ustası, diyabet hastaları için "mor baklava" üretti Erzurum'da pastanesi olan Selami Atiş, diyabet hastaları için mor un ve meyvelerden baklava yapıyor. Atiş, günde 120 tepsi kadar mor baklava yaptığını belirtti.

Baklava yapımını Gaziantep ve Kahramanmaraşlı ustalardan öğrenen ve Erzurum'da pastanesi olan Selami Atiş, mor un ve meyveleri kullanarak diyabet hastaları için baklava üretiyor. Ustanın pastanesine gelen diyabet hastaları baklava özlemlerini gideriyor. Bunun yanı sıra Atiş, başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler olmak üzere yurt genelindeki şeker hastalarından gelen siparişlerin de gönderimini yapıyor.

BAKLAVANIN HAMURUNU AHUDUDU VE BÖĞÜRTLENİN SUYUYLA HAZIRLIYOR

Merkez Yakutiye ilçesinde pastanesi olan baklavacı Selami Atiş, diyabet hastaları için tavsiye edilen mor ekmekten yola çıkarak baklava üretmeyi hedefledi. Gaziantep ve Kahramanmaraşlı ustalardan baklavacılığı öğrenen ve 16 yıldır bu sektörde çalışan Selami Atiş, diyabet hastaları için yapacağı baklavanın hamurunu orman meyvelerinden olan ahududu ve böğürtlenin suyuyla mor olarak hazırladı.

Arasına talebe göre ceviz ya da fıstık koyan Atiş, baklavaları fırında kızarttıktan sonra tatlı olarak şekerli tatlandırıcı yerine yine ahududu ve böğürtlen karışımından elde ettiği şerbeti kullanıyor. Şeker kullanılmayan mor baklava, diyabet hastalarından yoğun ilgi görüyor. Atiş'in pastanesine gelen diyabet hastaları, burada baklava özlemini gidermeye başladı.

"DİYABET HASTALARI İÇİN ÇOK GÜZEL BİR İMKAN"

Bir yıl önce şeker hastası olduğunu söyleyen Emirhan Yardım baklava ile ilgili düşüncelerini "Baklava yiyemiyordum. Atiş ustanın mor baklava üretimini duydum, geldim. Şeker kullanılmadan tamamen meyve karışımıyla yapılan baklava çok güzel. Diyabet hastaları için güzel bir imkan" sözleriyle ifade etti.

20 YILLIK DİYABET HASTASI AKADEMİSYEN DE SİPARİŞ VERİYOR

Erzurum'dan mor baklava siparişi veren İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasip Saygılı, 20 yıllık diyabet hastası olduğunu belirtti. Doç. Dr. Saygılı, "20 yıldır diyabetle uğraşıyorum. Diyabet tahammül edilmesi gereken bir hastalık. Gıda rejimimi kontrol ediyorum. Ancak bazen tatlı ihtiyacı duyuyorum. Bugüne kadar İstanbul ve Gaziantep gibi muhtelif yerlerden diyabet baklavaları denedim. En son bu sene Erzurum'da Selami Atiş ustanın yaptığı baklava kadar haz alarak yediğim baklava olmadı. Selami ustanın baklavası hem tat olarak çok güzel hem de makul ölçüde yenildiği takdirde şekeri yükseltmiyor. Ben diyabet konusunda uzman değilim. Sadece diyabet hastasıyım, kendi tecrübelerime istinaden bu konuda konuşabilirim" diye konuştu.

MOR EKMEKTEN ESİNLENEREK MOR BAKLAVA ÜRETTİ

Malatya'da üretilen mor ekmekten esinlenerek mor baklava üretimine karar verdiğini belirten Selami Atiş yaptığı işi "Baklava mor meyve bileşenlerinden oluşuyor. Ahududu ve böğürtlen meyvelerinden oluşan karışımın şerbetiyle yaptığımız baklavayı şeker hastaları çok beğendi. Sadece Erzurum'dan değil, büyük illerden de talep geliyor. Ürettiğimiz baklavaları Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerden gelen talepler üzerine buralara da gönderiyoruz" sözleriyle anlattı.

Günde 120 tepsi mor baklava üretimi yaptıklarını ifade eden Atiş, Kurban Bayramı sebebiyle artan siparişleri karşılamak için gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: DHA