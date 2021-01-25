Erzurumlu offroadcıların kar eğlencesi
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Erzurumlu offroadcıların kar eğlencesi

25.01.2021 08:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 08:26
Erzurumlu offroadcıların kar eğlencesi

ERZURUM'da etkili olan kar yağışının ardından Ejder Offroad Kulübü üyeleri, özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

ERZURUM'da etkili olan kar yağışının ardından Ejder Offroad Kulübü üyeleri, özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti. Çalı ve ağaç diplerine yemleme yapan kulüp üyeleri, özel yapım araçları ile karda gösteri yaptı. Kulüp üyeleri arazi araçlarının arkasına bağladıkları kızaklara da çocukları bindirip, eğlenceli vakit geçirdi.

Ejder Offroad Kulübü üyeleri, kar yağışı sonrası yaban hayatının tehlikeye girmesi nedeniyle harekete geçti. Önce sokak hayvanlarını besleyen kulüp üyeleri, daha sonra araçlarıyla merkez Palandöken ilçesinin 2 bin 200 metre rakımına çıkarak, yaban hayvanları için yiyecek bıraktı. Yaklaşık 10 özel yapım araçla gelen grup üyeleri, yüksek kesimlere buğday ve ekmek bıraktı. Zorlu yolları aşan ekipler, zaman zaman kara da saplandı. Uzun uğraşlar sonucu yemleme çalışmasını tamamlayan offroadcılar, bu kez yaklaşık 1 metre karın bulunduğu arazide gösteri yaptı. Araçları ile aşmak istedikleri karlara saplanınca diğer araçlar tarafından çekilerek kurtarıldı.

Offroadcılar, araçların arkasına bağladıkları kızaklara çocukları ile birlikte binerek keyifli dakikalar yaşadı. Kulüp üyelerinden Siyami Yalçın, "Önce yaban hayatı yemleyip sevindirdik ardından bizler de karın keyfini yaşadık. Araçlarımızla karlı dağları aşarak gösteri yaptık ve sonrada arkasına bağladığımız kızaklara çocuklarımızla binerek eğlendik" diye konuştu

Erzurumlu offroadcıların kar eğlencesi
Erzurumlu offroadcıların kar eğlencesi
Erzurumlu offroadcıların kar eğlencesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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