Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum Ticaret Borsası

21.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:13
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 11 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 11 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru fasulyeKg11,0011,00 11,00 HTS
Kuru soğanKg1,15

1,15 1,15 HTS
Et büyükbaşKg37,50 37,50 37,50

HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mustafa Akıncı Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sevim Emre Binnur Kaya Didem Soydan
Spor Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Gönül Garry Rodrigues Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Rus Eylül Leipzig Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 16:16:33. #1.14#
title