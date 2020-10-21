Erzurum Ticaret Borsası
21.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:13
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 11 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 11 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru fasulye
|Kg
|11,00
|11,00
|11,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,15
|1,15
|1,15
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|37,50
|37,50
|37,50
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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