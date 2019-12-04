Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,16 liradan satıldı.
04.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:38
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,16 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|35,00
|44,00
|36,16
|HTS
|Yağlı peyniri
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|31,00
|31,00
|31,00
|HTS
|Tavuk eti
|KG
|9,00
|20,00
|12,25
|HTS
|Tereyağı
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
Kaynak: AA