Haberler » Ekonomi » Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,16 liradan satıldı.

04.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:38
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,16 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 35,00

44,00 36,16 HTS
Yağlı peyniri

KG15,00

15,00 15,00 HTS
Kaşar peyniri

KG 31,00 31,00 31,00 HTS
Tavuk etiKG9,00

20,00 12,25 HTS
TereyağıKG35,00

35,00 35,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler