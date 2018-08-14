Erzurum Polisten Kurban Satıcılarına 'Sahte Para' Uyarısı Hd

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri hayvan pazarında hayvan satıcılarını 'Dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para" konularında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla sahte para, çek ve dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik önlemlerini artıran Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşkale yolu üzerindeki Erzurum Hayvan Pazarında kurban satıcılarına broşür dağıtarak hem satıcıları bilgilendiriyor hem de sahte ile gerçek para arasındaki farkı anlatıyor. Bu durumdan memnun olan kurbanlık hayvan pazarlığı yapan alıcı ve satıcılar emniyet görevlilerine teşekkür etti.

YA GÜNEŞ YOKSA

Polis memuru güneşe tuturak paranın nasıl sahte olabileceğini anlatırken bir vatandaş, "Güneş yoksa ne yapacağız?" diye sordu. Bunun üzerine polis memuru, "Sahte parayı anlamanın en kolay yollarından biri de banknotun kağıt kalitesidir. Elinizdeki paranın sert, pürüzlü ve üzerindeki yazıların soluk olamasına dikkat etmelisiniz. Paranın ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin yanı sıra 'Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası" ve banknotun değerini gösteren sayılar da dahil olmak üzere yazılarda kabartma baskı bulunur" dedi.