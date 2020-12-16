Erzurum güne sisle uyandı
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Erzurum güne sisle uyandı

16.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:15

- Erzurum güne sisle uyandı Erzurum'da, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

- Erzurum güne sisle uyandı

ERZURUM - Erzurum'da, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığı ise yer yer 50 metrenin altına düşerek sürücüler için yollarda zor anlara neden oldu.

Kentte ara ara yağmur ve kar yağarken, bugün sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Erzurum merkezde görüş uzaklığı, yer yer 50 metrenin altına düştü. Bazı binalar sis nedeniyle görünmez hale geldi. Yollarda olan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nce vatandaşlara sis ve kar yağışı konularında uyarılar yapıldı.

Erzurum güne sisle uyandı
Erzurum güne sisle uyandı
Erzurum güne sisle uyandı
Erzurum güne sisle uyandı
Erzurum güne sisle uyandı
Erzurum güne sisle uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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