Erzurum Engelli Oğullarına Asker Gecesi Düzenlediler

Engelli oğullarına asker gecesi düzenlediler

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Neslihan- Eyüp Elibol çifti, zihinsel ve bedensel engelli oğulları Ethem Elibol (33) için asker gecesi düzenledi. Eline kına yakılan Ethem Elibol için toplanan kalabalık halay çekip, pasta kesti. Akraba ve komşuları 'En büyük asker bizim asker' diyerek Ethem Elibol'u havaya attı. Mutlu olan Ethem Elibol, daha sonra asker kıyafeti giyerek 14 engelli arkadaşı ile yemin etti.