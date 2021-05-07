Erzurum'dan 8 yılda 187.4 milyonluk ihracat
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Erzurum'dan 8 yılda 187.4 milyonluk ihracat

Erzurum'dan 8 yılda 187.4 milyonluk ihracat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erzurum'da son 8 yılda 187.4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiği bildirildi2013- 2020 yılları düzeyinde En fazla değerde ihracat 2013 yılında kaydedildi.

Erzurum'da son 8 yılda 187.4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiği bildirildi

2013- 2020 yılları düzeyinde En fazla değerde ihracat 2013 yılında kaydedildi. İlin 8 yıllık toplam ihracat değerinin bölge ihracat değeri içindeki payı yüzde 2,60 olarak bildirildi.

Erzurum 2013 - 2020

Erzurum'dan 2013'te 38.5 milyon, 2014 yılında 33.1 milyon, 2015 yılında 19.9 milyon, 2016 yılında 17.5 milyon, 2017 yılında 17.0 milyon, 2018 yılında 15.2 milyon, 2019 yılında 22.3 milyon, 2020 yılında 23.5 milyon dolar olmak üzere 8 yılda 187 milyon 428 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bölgesel İhracat Değeri Dağılımı

Ticaret Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre 2013 - 2020 yılları kaydında Erzurum'dan187.4 milyon dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 291.2 milyon dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 1 milyar 611 milyon 845 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesinden de 7 milyar 182 milyon 424 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Erzurum'un Payı

Ticaret Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; Erzurum'dan son 8 yılda gerçekleştirilen ihracat değeri KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,35, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 11,62, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da yüzde 2,60'lık pay gösterdi.

Bölge İlleri İhracat Değeri Dağılımı

Erzurum son 8 yıllık düzeyde bölge illeri içinde gerçekleştirilen ihracat değeri yüksekliği bazında 8'inci sırayı aldı. 2013 - 2020 yılları kapsamında Malatya'da 2.1 milyar, Elazığ'dan 1.8 milyar, Hakkari'den 1.0 milyar, Iğdır'dan 854.4 milyon, Ağrı'dan 449.2 milyon, Van'dan 474.0 milyon, Muş'tan 192.1 milyon, Erzurum'dan 187.4 milyon, Erzincan'dan 86.1 milyon, Bitlis'ten 34.7 milyon, Bingöl'den 26.2 milyon, Ardahan'dan 13.4 milyon, Kars'tan 3.4 milyon, Tunceli'den 2.4 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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