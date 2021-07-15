Erzurum'da soğuk ve yüksek rakım test merkezi için imzalar atıldı

KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ata Teknokent A.Ş. tarafından hazırlanan "Gerçek Ortam Soğuk ve Yüksek Rakım Test Merkezi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ata Teknokent A.Ş. tarafından hazırlanan "Gerçek Ortam Soğuk ve Yüksek Rakım Test Merkezi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Ata Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Ajans ve Ata Teknokent'ten birim yetkilileri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, otomotiv, otobüs, çekici, zırhlı araç üretici firmalarının soğuk hava ve yüksek rakım şartları testlerini yapan "Gerçek Ortam Soğuk ve Yüksek Rakım Test Merkezi" için fizibilite çalışması yapılacak.

Yürütülecek fizibilite çalışmasının akabinde gelecek yıl hayata geçirilmesi hedeflenen proje kapsamında Türkiye'de ilk defa Gerçek Ortam Soğuk ve Yüksek Rakım Test Merkezinin Erzurum'da kurulması planlanıyor. Bu sayede hali hazırda soğuk hava ve yüksek rakım testlerini Erzurum'da yapan firmalara yenilerinin eklenmesi öngörülüyor. Yurt dışı firmalarının testlerini Erzurum'da yapmaları durumunda ise, ildeki turizm ve hizmet ihracatının gelişmesi sağlanacak.

Uygulanacak projenin bölgedeki işsizliğin azalmasına, katma değerli ürün üretimine ve teknoloji geliştirerek gerekli alt yapının kurulmasına, yeni yatırımlar oluşturulmasına ve ihracatın gelişmesine katkı sağlaması planlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı