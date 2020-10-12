Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu
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Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu

12.10.2020 23:50 | Son Güncelleme: 13.10.2020 00:22

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkisi arasında 150 hektar alanda bir tonda; 1,3 gram altın, 7 gram gümüş rezervi bulundu. Daha önce de Erzurum'un Olur ilçesinde ekonomiye 400 milyon dolar katkı sağlayacak altın ve değerli taş rezervi bulunmuştu.

Olur İlçesinin Boğazgören Mahallesi'nde bulunan altın rezervinin ardından Karaçoban'da bulunması Erzurum'un dağı taşı altın dedirtti.

İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, "Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ile Corkez arasında yaptığımız laboratuar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda altın ve gümüş rezervi bulduk. Ayrıca başka bir bölgemizde altın ve uranyum rezervine rastladık. Şimdi Erzurum'a yatırımcıları bekliyoruz" dedi.

Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu

İLK REZERV EKONOMİYE 400 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

İlk altın rezervi Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Boğazgören köyünde tespit edilmiş ve işletme ruhsatı verilmişti. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonrası ruhsatlarını alabilen işletmeciler, bölgeye ilk etapta 75 milyon dolarlık bir yatırım yapacak ve binlerce kişiye istihdam sağlayacak. Madenin ekonomiye yıllık 400 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.

BİNLERCE VATANDAŞ İSTİHDAM EDİLECEK

145 hektarda yapılan incelemelerde bir tonda 4 gram altın çıkabileceği ön görülürken 8 milyon metreküplük bir alanın ise altın dışında bir çok değerli taşında olduğu tespit edildi. İşletme, ilk etapta 75 milyon dolarlık bir yatırımla altını işlemeye başlayacak. Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde ise binlerce vatandaş istihdam edilecek.

Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu
Haber Yorumları (6)
ADINI YAZ: @TAA mantığa bak ya ???? Sizi cahil bırakanlar utansın.
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XYZ: Erzincanin iliç ilçesine bakın, altın çıkarıyorlar ama siyanürlü havadan ölenlerin sayısı had safada, atmosferi zehirliyorlar araştırabilirsiniz
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KAHİN: Çıksa ne olur bulunsa ne olur ki ? Yarin yabancı sermaye gelir konar madene. Turkiyeye de yüzde 10 ununu verir??
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