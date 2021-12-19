ERZURUM (İHA) - - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Buz Hokey Takımı, Süper Lig'de şampiyonluğa koşuyor

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Buz Hokey Takımı, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda Yükseliş Spor Kulübü'nü ağırlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Buz Hokey Takımı Intercity Süper Lig'de ikinci yarıya galibiyetle başladı. Müsabakayı 14-4 galibiyetle tamamlayan Erzurum ekibi ilk yarıda oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Buz Hokeyi Süper Ligi'nde Buz Adam, BB Erzurumspor, İstanbul BB, Buz Hokey, Gümüş Patenler, Zeytinburnu, Yükseliş Spor Kulübü ve İzmir BB takımları mücadele ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Buz Hokeyi Takımı Antrenörü Yakup Arslan, 2021-2022 Süper Lig'in ikinci devresi maçlarının başladığını belirterek, "Birinci devreye 7 maçın yedisini almıştık, şimdi ikinci devre maçlarını oynayacağız, inşallah maçlarımızı kazanırız, şampiyonluk yolunda ilerlememiz devam ediyor. Bu maç dahil oynadığımız tüm maçları kazanmak zorundayız. Bu maçtan sonra 6 maç daha yapacağız, sonrasında ise play-off maçları ile şampiyonluk yolunda devam edeceğiz, amacımız elbette ligde şampiyon olarak bitirmek, şampiyonluk durumunda altyapımızdan gelen sporcu kardeşlerimizin de önünü açmış olacağız. Türkiye ve Erzurum olarak buz hokeyini benimsememiz lazım, içinde bulunduğumuz bu milyonluk tesislerden en iyi şekilde yararlanmak olacak, tesislerimizde sabah ayrı akşam ayrı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımımızda milli sporcularımız da bulunmaktadır. Süper Lig'de kaldığımız süre içerisinde Milli Takım'a da sporcu yetiştirme imkanımız bulunmaktadır. Uluslararası maçlarda da başarılarımızı sürdüreceğiz. Bu tesislere yabancı ülkeleri de davet etmeyi planlıyoruz. Hedefimize her maçta bir tık daha ileriye gidiyoruz" diye konuştu.

BB Erzurum Buz Hokeyi Takımı, 25 Aralık tarihinde saat 15.30'da ligin güçlü ekiplerinden Buz Adam Buz Hokeyi Takımını ağırlayacak.