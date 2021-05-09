Erzincan Valisi Mehmet Makas şehit annesini ziyaret etti

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kurum müdürleriyle şehit ailesini ziyaret etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kurum müdürleriyle şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Makas ve eşi Elif Makas, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit Bünyamin Demirez'in annesi Vahide Demirez'i ziyaret etti. Bir süre aile ile sohbet eden Makas, ardından Demirez'in Anneler Günü'nü kutladı.

Makas, "Sizler en biricik evlatlarınızı bu vatan için, şanlı bayrağımız için şehit verdiniz. Sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Bu anlamlı günde de sizin nazarınızda tüm annelerimizin gününü kutlamak istedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir