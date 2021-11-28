REFAHİYE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; 22 YARALI - Haberler
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REFAHİYE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; 22 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
REFAHİYE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; 22 YARALI

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Refahiye'ye bağlı Akarsu köyü yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Iğdır'a gitmek üzere yola çıkan Ünal G.'nin kullandığı 35 KLB plakalı yolcu otobüsü, Akarsu yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

REFAHİYE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; 22 YARALI

Erzincan'da devrilen yolcu otobüsündeki 22 kişi yaralandı

Erzincan'da devrilen yolcu otobüsündeki 22 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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