Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na olay benzetme: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi - Haberler Spor
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Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na olay benzetme: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi

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Duayen gazeteci Ertuğrul Özkök, Olympiakos'un Başkanı Marinakis'in, "İstanbul'da, kendi şehrimizde" kazandık sözlerine tepki gösterdi. Özkök, "Adam bizim Recep İvedik'in tıpatıp ikizi. Fotoğrafına bir baktım, bizim Recep İvedik'i yanına koy, bizimkine 'Mohşer' demezse ne olayım. Hödüğün hakkından hödük gelir" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Olympiakos'un Başkanı Vangelis Marinakis'in Avrupa Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın ardından , "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" ifadesine tepki gösterdi. Marinakis'in fotoğrafını paylaşarak 'hödük' benzetmesi yapan Özkök, 'Hakkından vallahi Recep İvedik gelir' diye yazdı.

Özkök'ün yazısından Marinakis bölümü:

"Fenerbahçe'nin yenilgisine üzüldüm... Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına... Ama beni daha çok üzen Olympiakos'un hödük başkanının lafları oldu... Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların 'Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana' yollu şakaları yok mu... İşte o kahretti beni... Delirdim..." diyen Özkök devamında şunları kaydetti:

Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...Adam bizim Recep İvedik'in tıpatıp ikizi...Vallahi rahatladım... Ne bekleyeceksin bu hödükten, diye biraz rahatladım... Allah aşkına siz de bakın herifin şu haline... Bildiğimiz sıfır numara maganda... Hani bizim Recep İvedik'i yanına koy, bizimkine 'Monşer' demezse ne olayım...

"FOTOĞRAFTAKİ HIYAR"

Hele hele Şahan Gökbakar şu son yangınlardaki kahramanlığı ile gözümüzde iyice büyüdü ya... Recep İvedik de büyüdü... Hadi Recep, dedim... Madem hödüğün hakkından hödük gelir... Giy çubuklu formayı, ver şu hıyarın ağzının payını... Ne mi yapacaksın... Çak filmlerden birkaç replik... Ufaktan birkaç "Hööyyttt"... Fotoğraftaki bu hıyar dörtnala olmazsa ne olayım..."

Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na olay benzetme: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi
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Haber: Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na olay benzetme: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi - Haberler Spor
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