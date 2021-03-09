Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden en iyi beşinci 2001 doğumlu futbolcu seçildi

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Gösterdiği performansla Beşiktaş'ın zirve yarışında olmasına en büyük katkıyı veren isimlerden olan Ersin Destanoğlu, yapılan araştırmaya göre 2001 doğumlu futbolcular arasında gelecek vadeden en iyi 5. oyuncu olarak gösterildi.