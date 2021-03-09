Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden en iyi beşinci 2001 doğumlu futbolcu seçildi
Gösterdiği performansla Beşiktaş'ın zirve yarışında olmasına en büyük katkıyı veren isimlerden olan Ersin Destanoğlu, yapılan araştırmaya göre 2001 doğumlu futbolcular arasında gelecek vadeden en iyi 5. oyuncu olarak gösterildi.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden 2001 doğumlu futbolcular listesinin 5. sırasında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yer verdi.
CIES'ten yapılan açıklamaya göre, futbolcuların liglerdeki görev süreleri baz alınarak hazırlanan listenin ilk sırasında Arsenal'dan Bukayo Saka yer aldı.
25 KİŞİLİK LİSTEDE BAŞKA TÜRK OYUNCU YOK
Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood'un ikinci, Monacolu Benoit Badiashile'in üçüncü olduğu listeye Ersin Destanoğlu 5. sıradan girdi.
Siyah-beyazlı kaleciden başka Türk oyuncunun bulunmadığı 25 kişilik listenin ilk 10 sırası şöyle:
1- Bukayo Saka (Arsenal)
2- Mason Greenwood (Manchester United)
3- Benoit Badiashile (Monaco)
4- Myron Boadu (AZ Alkmaar)
5- Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
6- Charles de Ketelaere (Club Brugge)
7- Jason Knight (Derby County)
8- Anatoliy Trubin (Shakhtar Donetsk)
9- Curtis Jones (Liverpool)
10- Michael Olise (Reading)
Kaynak: Anadolu Ajansı