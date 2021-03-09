Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden en iyi beşinci 2001 doğumlu futbolcu seçildi
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Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden en iyi beşinci 2001 doğumlu futbolcu seçildi

09.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:15

Gösterdiği performansla Beşiktaş'ın zirve yarışında olmasına en büyük katkıyı veren isimlerden olan Ersin Destanoğlu, yapılan araştırmaya göre 2001 doğumlu futbolcular arasında gelecek vadeden en iyi 5. oyuncu olarak gösterildi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden 2001 doğumlu futbolcular listesinin 5. sırasında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yer verdi.

CIES'ten yapılan açıklamaya göre, futbolcuların liglerdeki görev süreleri baz alınarak hazırlanan listenin ilk sırasında Arsenal'dan Bukayo Saka yer aldı.

25 KİŞİLİK LİSTEDE BAŞKA TÜRK OYUNCU YOK

Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood'un ikinci, Monacolu Benoit Badiashile'in üçüncü olduğu listeye Ersin Destanoğlu 5. sıradan girdi.

Siyah-beyazlı kaleciden başka Türk oyuncunun bulunmadığı 25 kişilik listenin ilk 10 sırası şöyle:

1- Bukayo Saka (Arsenal)

2- Mason Greenwood (Manchester United)

3- Benoit Badiashile (Monaco)

4- Myron Boadu (AZ Alkmaar)

5- Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

6- Charles de Ketelaere (Club Brugge)

7- Jason Knight (Derby County)

8- Anatoliy Trubin (Shakhtar Donetsk)

9- Curtis Jones (Liverpool)

10- Michael Olise (Reading)

Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden en iyi beşinci 2001 doğumlu futbolcu seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (3)
BLACK EAGLE: hadi lan ordan laz. Sen onu bunu bırak ta nasıl çaktı alanya size;)))
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ANALİZCİ REYİZ: BEN DE METE KALKAVAN SANDIM YAHU !!!
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TRABZONLİ: listeyi hazırlayanın aklına tükiriyim ersin çöp bee
Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
500
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