Ersem Manisa'ya 'Güvenli İşyeri Sertifikası'
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Ersem Manisa'ya 'Güvenli İşyeri Sertifikası'

25.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:21
Ersem Manisa'ya 'Güvenli İşyeri Sertifikası'

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Ersem Manisa, Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda, Yunusemre Kaymakamlığı'nın organize ettiği 'Güvenli İşyeri Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Ersem Manisa, Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda, Yunusemre Kaymakamlığı'nın organize ettiği 'Güvenli İşyeri Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Ulusal ve uluslararası standartların rehberliğinde faaliyetlerini sürdüren Ersem Manisa, sahip olduğu belgelendirmelere bir yenisini ekledi. Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda işyerlerine yapılan denetimler sonucu 3 kez belirlenmiş ve raporlarla belgelendirilmiş işletmelere/kurumlara salgının denetim altına alınmasında gösterdiği hassas, özverili ve örnek uygulamalarından dolayı 'Güvenli İşyeri Sertifikası' verilmeye başlandı. Manisa genelinde 4 kez aralıklarla yapılan denetimlerden başarıyla çıkan Ersem Manisa da 'Güvenli İşyeri Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Ersem Manisa tesislerini 18 Aralık Cuma günü ziyarete gelen Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Covid-19'a karşı 'Güvenli İşyeri Sertifikası'nı Ersem Genel Müdür V. İbrahim Özbunar'a takdim etti.

Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere ilgili kurumların yönergeleri doğrultusunda hareket eden şirket, tüm ortak kullanım alanlarında mesafe, hijyen, maske kullanımına yönelik yaratıcı ve iyi uygulamalar ile birlikte çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını önceliklendiren bir dizi uygulama hayata geçirdi. Hayata geçirilen iyi uygulamalar ile çalışanların iş yerinde kendilerini güvende hissetmeleri sağlanarak motivasyon yüksek tutuldu.

TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni 30 Haziran'da alarak, sektörünün belgeyi alan ilk çelik servis merkezi olan Ersem Manisa, 'Güvenli İşyeri Sertifikası'nı almaya hak kazanmasıyla güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunu bir kez daha belgelemiş oldu. OYAK Maden Metalürji şirketlerinde pandemi sürecinin başından itibaren uygulamaya alınan önlemler etkin bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Ersem Manisa'ya 'Güvenli İşyeri Sertifikası'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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