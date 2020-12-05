Ersan Parlatan: "Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım"

- Ersan Parlatan: "Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım" Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Kayserispor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada yedikleri golden sonra kaybetmemek adına mücadele ettiklerini belirterek, "Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım.

- Ersan Parlatan: "Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım"

İZMİR - Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Kayserispor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada yedikleri golden sonra kaybetmemek adına mücadele ettiklerini belirterek, "Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım. Bunun için çalışacağız" dedi.

Göztepe'nin Süper Lig'in 11. hafta maçında sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Göztep Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan maçı değerlendirdi. Parlatan, maçın ilk 30 dakikalık bölümünde oyunda kontrolü sağlayamadıklarını belirterek, "Daha sonrasında oyunu dengelemeyi başardık. İkinci yarıda özellikle birinci bölgede çok fazla pas hatası yaptık. Yediğimiz golden sonra futbolcuların kaybetmeme adına koyduğu mücadele bir şekilde yenilmememizi sağladı. Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım. Bunun için çalışacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY