Erol Ceylan: "Altın kemer bizim olacak"
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Erol Ceylan: "Altın kemer bizim olacak"

12.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:44
Erol Ceylan:

Almanya'nın Hamburg kentinde faaliyetlerini sürdüren Türk boks kulübü EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, cumartesi günü Dünya Boks Organizasyonu (WBO) Avrupa Şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak olan ağır sıklet boksör Ali Eren Demirezen'in karşılaşmadan galip ayrılan taraf...

Almanya'nın Hamburg kentinde faaliyetlerini sürdüren Türk boks kulübü EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, cumartesi günü Dünya Boks Organizasyonu (WBO) Avrupa Şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak olan ağır sıklet boksör Ali Eren Demirezen'in karşılaşmadan galip ayrılan taraf olacağına inandığını vurguladı.

Olimpiyat boksörü Ali Eren Demirezen, cumartesi akşamı yenilgisiz Polonyalı boksör Jacek Piatek'e karşı Avrupa Şampiyonluk maçına çıkıyor. Son antrenmanlarını tamamlayarak, maç gününü beklemeye koyulan sporcunun promotörü Erol Ceylan, boksörüne güveninin tam olduğunu vurgulayarak, "Rakibimiz çok güçlü ve tecrübeli bir isim olmasına rağmen bu karşılaşmada galip gelen tarafın biz olacağımıza inanıyorum. 2016 yılından beri kulübümüzün formasını terleten Ali Eren Demirezen, geldiği günden beri profesyonel ringlere çok iyi adapte oldu. Bugüne kadar çıktığı 14 maçın 13'ünü kazanırken, bunlardan 10 karşılaşmasını da nakavtla sonlandırarak kendisini ispatladı. Avrupa Şampiyonluk kemerini ise üç kez kazanarak rüştünü ispatladı. Cumartesi gecesi altın kemeri ülkemize getireceğimize olan inancım tamdır. Aynı gece beşinci profesyonel maçına çıkacak olan yeni nesil boksörlerimizden Volkan Gökçek'te bugüne kadar çıktığı 4 maçın hepsini kazanırken, bunlardan 2'sini nakavtla sonlandırarak iyi bir karneye sahip. Yine kulübümüz boksörlerinden geleceğin dünya şampiyonu gözüyle baktığımız ağır sıklet Viktor Faust'u da zorlu bir mücadele bekliyor. Yine başarılı boksörümüz Michael Wallisch'in de karşılaşmadan galip ayrılacağına inanıyorum" dedi.

Bülent Başer: "Antrenmanlar bitti şimdi şov zamanı"

EC BOXİNG Spor Kulübü'nün Başantrenörü Bülent Başer, antrenmanları tamamladıklarını vurgulayarak, "Karşılaşmalara çok iyi hazırlandık. Gerek Ali, gerek Volkan ve Viktor, olsun muhteşem bir antrenman performansı sergilediler. Hepsi de çok hırslı ve istekli. Çalışmalar sırasında benim istediğimden daha fazlasını yaparak, varını yoğunu ortaya koydular. Bugün için son idmanlarımızı yaparak, eldivenlerimizi dolabımıza astık ve karılaşma gününü heyecanla bekliyoruz. Her ne kadar rakiplerimiz güçlü olsa da maçları kazanacağımıza olan inancımız tamdır. Cumartesi gecesi ülkemize bir altın kemer daha hediye etmek için elimizden gelen tüm gayreti sonuna kadar sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. Karşılaşmaların organizasyonunu Erol Ceylan'ın modacı eşi Alexandra Ceylan üstlendi. - İSTANBUL

Erol Ceylan: 'Altın kemer bizim olacak'
Erol Ceylan: 'Altın kemer bizim olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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