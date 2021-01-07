Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum

Fenerbahçe maçı sonrası konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, muhabirin Erol Bulut'un "Topu Alanyaspor'a bırakmayı planladık" açıklamasının sorulması üzerine "Söyleyecek çok şey var ama kötü şeyler söylemekten korkuyorum. Kendimi zor tutuyorum. Susayım ben" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren genç teknik adam, Bu maçı benim takımım kaybetmemeliydi. Maalesef çeviremedik, üzgünüz. Oyuncularım tüm görevlerini yerine getirdiler. Maalesef hiç beklemediğimiz bir oyuna karşı kaybettik" dedi.

Fenerbahçe karşısında oyuna hükmettiklerini belirten Atan, "Ben Fenerbahçe'nin bizle daha kafa kafaya oynamasını beklerdim daha önceki Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımız gibi. Topa hükmedip sahip olduğumuz bir diğer maç son 5 deplasmandaki gibi, bunu da kaybettik.

"SÖYLEYECEK ÇOK ŞEY VAR AMA..."

Yayıncı kuruluş muhabirinin "Topu Alanyaspor'a bırakmayı planladık" açıklamasının sorulması üzerine Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Söyleyecek çok şey var ama kötü şeyler söylemekten korkuyorum. Kendimi zor tutuyorum. Susayım ben" ifadelerini kullandı.