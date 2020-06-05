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Erol Bulut: "Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım. Başka olursa da en iyi şekilde değerlendireceğim

* Aytemiz Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut, sezon bitmeden Fenerbahçe ya da yurtdışından teklif gelmesinin Alanyaspor üzerindeki çalışmalarını ve hedeflerini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini söyledi.

Erol Bulut:
05.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:19

* Aytemiz Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut, sezon bitmeden Fenerbahçe ya da yurtdışından teklif gelmesinin Alanyaspor üzerindeki çalışmalarını ve hedeflerini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini söyledi. 

* 'Fenerbahçe ne istediğine, nasıl bir planlama yaptığına yönetimleri karar verecek' açıklamasının yanlış anlaşılabileceği konusunda daha önce uyarıda bulunduğunu hatırlatan Bulut, "Ben de zaten planlamanın erken yapılmasından yanayım. Ama bu demek değil ki Alanyaspor ile devam etmeyeceğim, başka bir takıma gideceğim. Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim" dedi.

* İleriki dönemde milli takımın başına geçme düşüncesi sorulan Bulut, "Bir teknik direktör, kendi milli takımında tabii ki çalışmak ister. Çünkü oradaki hedefler, istekler, başarılar farklı" karşılığını verdi.

* Yabancı kuralıyla ilgili sayının önemli olmadığını, altyapıya önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, "Anadolu takımlarında da 1-2 milyonlar konuşuluyor. 1-2 milyon tribünde oturuyor, bana bir faydası olmuyor. O zaman o 1-2 milyonu altyapıya harcasam belki gelecek 10 seneyi kurtaracağım. Onun planlamasını yapmamız gerekiyor" dedi.

Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA, - Süper Lig'in bu sezon en başarılı takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Erol Bulut, transfer dedikodularından yabancı oyuncu kuralına kadar birçok soruya yanıt verdi.

Başarılı teknik adam, Fenerbahçe'den teklif geldiğine yönelik haberleri değerlendirdi. Sezon bitmeden Fenerbahçe ya da yurtdışından teklif gelmesinin Alanyaspor üzerindeki çalışmalarını ve hedeflerini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini söyleyen Bulut, "Tamamen önümüzdeki 8 lig maçına ve 2 kupa maçına odaklandık. Ben, ekibim, futbolcular olsun o doğrultuda çalışıyoruz. Evet basında, sosyal medyada transferle ilgili haberler çıkıyor. Ama onların beni etkilemediğini söyleyebilirim, çünkü odaklandığım bir hedef var. O hedefe doğru kulübümüz olsun, ben olayım, ekibim olsun, futbolcular olsun, oraya odaklandık. İnşallah istediğimiz hedefi de sezon sonunda elde edeceğiz" dedi.

'HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORUZ'Teknik direktör Bulut, özellikle Türkiye Kupası'na yaklaşma ve lig sıralamasında Avrupa Liglerine katılım için şanslarının yüksek olmasının kendisi için yeterli bir başarı olup olmadığı sorusuna, "Sezon başındaki kulüp hedefleri teknik ekibin, teknik direktörün, futbolcuların hedeflerine baktığımızda yeterli mi yetersiz mi onu açabiliriz. Ama biz sezon başında benim hedeflediğim ve yönetim, başkanla konuştuğumuzda hedefimiz ilk 10'un içerisinde olmaktı. Tabi her zaman arka planda hedeflerim var. Geçen sene Malatya'yla ilk beşi başardık. Bu sene daha iyisini ya da aynısını yapabilir misin, benim kafamda her zaman o oldu. Buraya geldiğimde de arka planda Avrupa Kupalarına yakın olabilmek veya gidebilmek hedefim vardı. Allah'a şükür şu an baktığımızda hedefimiz istediğimiz doğrultuda gidiyor. Kupada final oynama şansımız olacak, belki kupayı alabilme şansımız olacak. Ligde de baktığımızda 6'ncı sıradayız ama önümüzde oynanması gereken 8 maç var. Daha iyisini de yapabiliriz. İlk 4 hedefimiz olabilir, ilk 4'ü zorlayacağız" diye konuştu.'SEZON SONUNA KADAR ALANYASPOR'A ODAKLIYIZ'Bu sezon 10 oyuncunun sözleşmesinin biteceğini, Junior Fernandes ve Fabrice N'Sakala gibi futbolcuların büyük takımlardan da ciddi teklifler aldığını DHA'ya anlatan Bulut, şunları söyledi: "Sezon sonu 10 futbolcunun, benim sözleşmem bitecek. Ama bu demek değil ki bizim için her şey bitti. Biz önümüzdeki sezonu düşünüyoruz. Sonuçta bizim bu kulübe bağlılığımız sezon sonu son maça kadar. Burada maksimum verimi almamız gerekiyor. Sözleşmesi biten veya bitmeyen futbolcu veya teknik direktör hiç fark etmez çünkü biz buradan evimize ekmek götürüyoruz. Onun karşılığını da en iyi şekilde vermek zorundayız. Evet Cisse'nin adı takımlarla geçiyor veya Fernandes'in. Sözleşmesi olan futbolcuların adı da başka takımlarla geçiyor. Futbolcuların bu sezon iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. ve son 8-10 maçta da aynı doğrultuda devam etmelerini düşünüyorum. Sezon sonunda zaten herkes kendince doğru olan kararı vereceğini düşünüyorum."'TEKLİFLERİ EN DOĞRU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİM'Bu sene Alanyaspor ile devam edip etmeme kararının Fenerbahçe ve başka kulüplerin teklifine bağlı olup olmadığına ilişkin değerlendirmede bulunan Bulut, 'Fenerbahçe ne istediğine, nasıl bir planlama yaptığına yönetimleri karar verecek' şeklindeki beyanına da açıklama getirdi. Bulut, "O açıklamamın yanlış anlaşılabileceğini söyledim. Sonuçta her kulübün kendince planlama yapması lazım. Bu Fenerbahçe olsun, Trabzon olsun, Alanyaspor olsun veya başka bir takım olsun planlamalarını o doğrultuda yapmaları gerekiyor. Tabi ki teknik direktörü veya yeni gelecek teknik direktörüyle, gelecek futbolcular, gidecek futbolcular planlamasının zamanında yapılması gerekiyor. Ben de zaten planlamanın erken yapılmasından yanayım. Ama bu demek değil ki Alanyaspor ile devam etmeyeceğim veya başka bir takıma gideceğim. Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Çünkü kariyer planlamamda önemli bir rol oynayacak" diye konuştu.'HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİK'Başakşehir'de yardımcı antrenörlük, ardından Yeni Malatyaspor ve sonrasında Alanyaspor'da çalışmayı seçerken neleri göz önünde bulundurduğunu da Demirören Haber Ajansı'na yaptığı söyleşide anlatan Bulut, şu ifadeleri kullandı: "Takımlara dışarıdan baktığınız zaman başka bir fotoğraf içine girdiğinizde başka bir fotoğrafla karşılaşabiliyorsunuz. Ama önemli olan hiçbir zaman pes etmememiz. Biz ekibimle birlikte hep bu doğrultuda yola çıktık. Malatya'da bambaşka bir fotoğrafla karşılaştık. Takımı, futbolcuları izliyorsunuz, 'teknik direktör olduğumda evet bu takımla bir şeyler başarabilirim' diyorsunuz. Ama içine girdiğinizde bazı sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Biz Malatya'da bunun üstesinden en iyi şekilde geldik, futbolcularla yönetimle güzel işler yaptık. İkinci senemiz daha da iyi geçti. Alanya'ya geldiğimizde durum burada doğal olarak daha da iyiydi. Seçimimizin nedeninin bir tarafı da o oldu. İskelet bir kadro vardı, onun üzerine katabileceğimiz futbolcular ve göstereceğimiz performans bizim için önemli olacaktı. Yönetimimizin transferleri takıma erken katmaları büyük avantaj oldu. O yüzden erken planlama çok önemli. O bizim avantajımız oldu ve ligde de futbolcularımızla birlikte bunu gösteriyoruz."'İNŞALLAH BİR GÜN MİLLİ TAKIM OLUR'İleriki dönemde milli takımın başına geçme düşüncesi sorulan Bulut, "Bir teknik direktör, kendi milli takımında tabii ki çalışmak ister. Çünkü oradaki hedefler, istekler, başarılar farklı. Belki her gün takımınızla çalışmayacaksınız, her gün o temponun içinde olmayacaksınız. Çünkü 2-3 ayda bir maç oluyor veya hazırlık maçları oluyor. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonasına farklı hazırlanmanız gerekiyor. Bol bol futbolcuları izlemeniz gerekiyor çünkü doğru seçim yapmanız lazım, bu kolay değil. Elbet bir gün inşallah olur" dedi.'SADECE ALANYASPOR'DAN TEKLİF ALDIM'Başarılı teknik direktör bu sezon kendisine gelen tekliflere ilişkin ise "Şu anda kendi kulübüm Alanyaspor'dan teklif var, onun üzerinde konuşuyoruz. Diğer kısma geldiğimizde şu an gelişen bir şey yok, bu konuda açık ve netim. Geldiğinde de en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum" dedi.'BİR TAKIMIN BAŞINDAYKEN D PLANINIZ DAHİ OLMASI GEREKİYOR'Sistemi çok seven ve uygulayan bir teknik direktör olduğunu söyleyen Bulut, "Büyük takımda oynatmanız gereken farklı bir sistem olabilir. Çünkü büyük takımlar, taraftarlar, medya, yönetim her zaman hücum futbolunu benimseyen ve isteyen oluyor, maç kazanmanız gerekiyor. Genellikle Anadolu takımlarına karşı oynadığınızda ilk önce defans yapıyorlar, sonra hızlı hücumlarla gol bulmaya çalışıyorlar. O yüzden stratejinizi, sisteminizi ona göre kurmanız gerekiyor. Sadece A planı değil, A, B, C hatta D planınızın olması gerekiyor. Ama çok farklı şeylerin çalışılması gerektiğini düşünmüyorum. Zaten şu an Alanyaspor'da hem hücum anlamında, hem defans anlamında ilk 4'ün içerisindeyiz. Burada yaptıklarımız ortada" diye konuştu. '1-2 MİLYON FAZLADAN YABANCIYA ÖDENMESİNDENSE ALTYAPIYA DESTEK VERİLMELİ'Bulut, Türk futbolunda sık sık tartışılan ve yeniden gündeme gelen yabancı kuralıyla ilgili de sayının önemli olmadığını, altyapıya önem verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"95 yılında Türkiye'ye geldim, o günden bugüne hiçbir şey değişmiyor. 6 oluyor, 4 oluyor. Ben açıkçası serbest olmasından yanayım. Belki herkes kızacak 'Genç çıkmayacak' diye ama genç zaten o şekilde çıkmaz, diğer şekilde de çıkmaz. Önemli olan alt yapıya doğru yatırımı yapmak, doğru işler üzerinde çaba sarf etmek, altyapıların da antrenman planlamasını değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. Hocaları olsun, ekipmanları olsun, onların hepsinin eksik olmasından dolayı altyapıdan zaman zaman iyi futbolcularımız çıktığında onları da Avrupa'ya gönderdiğimizde, 'Aa işte oluyor' demek ki oluyor. Ama yatırım, ne kadar yatırım yapılıyor. İşte artı iki olunca en büyük sıkıcı taraf o artı iki olması. 12 artı 2 ama o 2 tribünde oluyor. Büyük takımlarda büyük rakamlar, Anadolu takımlarında da 1-2 milyonlar konuşuluyor. 1-2 milyon tribünde oturuyor, bana bir faydası olmuyor. O zaman o 1-2 milyonu altyapıya harcasam belki gelecek 10 seneyi kurtaracağım. Onun planlamasını yapmamız gerekiyor. Evet, sayı düşüyorsa doğru düşmesi gerekiyor. Şu an 14 olması gerekmiyor, 10 yap ama o 10'un hep oynayabilme şansı olsun. Yerlinin de kendini biraz zorlaması lazım. 'Biz oynayacağız' kafasına girmemesi lazım. Şu anda iyi bir gidişat var. Diğer taraftan da kısıtlı olduğu zaman yerlinin fiyatı iki katına çıkıyor, geçmişte yaşadık. Onu da iyi kontrol edebilmek lazım. Çünkü kulüplerin ekonomik durumu ortada zaten bu Covid-19 ile daha da zora gidiyor. O yüzden her şeyi iyi düşünüp planlamak lazım."

Kaynak: DHA

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