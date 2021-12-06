Erol Bulut: "Direkten dönen 3 topumuz var ama futbol 90 dakika konsantre gerektiriyor" - Haberler Spor
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Erol Bulut: "Direkten dönen 3 topumuz var ama futbol 90 dakika konsantre gerektiriyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erol Bulut:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk yarıda sahada olmadıklarını, ikinci yarıda ise skoru değiştirmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk yarıda sahada olmadıklarını, ikinci yarıda ise skoru değiştirmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Bulut, "Direkten dönen 3 topumuz var ama futbol 90 dakika konsantre gerektiriyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadeleyi değerlendirdi.

Erol Bulut, "Bugün kaybettiğimiz bir 3 puan var. İlk yarıda sahada olmayan bir Gaziantep FK vardı. Maalesef istediklerini sahaya yansıtamayan, korkak oynayan bir oyun takım vardı. Ceza sahası içerisinde elimize kolumuza dikkat edeceğimizi söylemiştik ama korktuğumuz maalesef başımıza geldi. Penaltı golünün ardından ikinci golü kalemizde gördük. Rakip 2-0 öne geçince işler kolay olmuyor. İkinci yarıda sahada göstermek istediğimiz futbol vardı. Baskılı oynayıp skoru değiştirmeye çalıştık. Direkten dönen 3 topumuz var ama futbol 90 dakika konsantre gerektiriyor. Bugün eksiğimiz ilk yarıda fazlasıyla vardı onun sonucunda da kaybettiğimiz bir 3 puan oldu" dedi. - İZMİR

Göztepe-Gaziantep FK maçının ardından

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