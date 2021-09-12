Erol Bilecik: 'İdeal yapının ortaya çıkması için biraz süreye ihtiyaç var' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erol Bilecik: "İdeal yapının ortaya çıkması için biraz süreye ihtiyaç var"

İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Haberler | Spor

- Erol Bilecik: "İdeal yapının ortaya çıkması için biraz süreye ihtiyaç var" Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, yeni transferlerin takıma uyum sağlaması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Bu konuda taraftarlarımıza ve çok değerli camiamıza da biraz sabır diliyorum.

- Erol Bilecik : "İdeal yapının ortaya çıkması için biraz süreye ihtiyaç var"

İSTANBUL - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, yeni transferlerin takıma uyum sağlaması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Bu konuda taraftarlarımıza ve çok değerli camiamıza da biraz sabır diliyorum. Nihayetinde baktığımızda tüm liglerin 4. haftası" dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Sivaslı oyuncuların maçı çok yavaşa alan hareketlerini gördük"

Özellikle maçın başlarında enerjiyle ve atak oynayan bir Fenerbahçe olduğunu belirten Bilecik, "Buna eşlik eden de muazzam bir taraftarımız vardı. Emin olun bu kimya bizi ligin sonunda çok daha iyi yerlere götürecek. Taraftar, futbolcu, yönetim hepsi aynı kimyayla beraber çok yükselen bir modda çalışma içerisindeyiz. Özellikle ikinci yarı başlarken takımın iyi giden bir modu varken Sivaslı oyuncuların maçı çok yavaşa alan, aşağı doğru çeken hareketlerini izlemiş olduk. Türk hakemlerinin bu tür futbol anlayışına ter düşen hareketlere izin vermemesi gerekir. Maalesef bugün bunu defalarca izledik. Takım ne zaman hareketlense, atağa çıksa yerde yatmaya çalışan bir Sivaslı oyuncu görmüş olduk. Bunlar gerçekten Türk futbolunun hem kimyasına aykırı hem de Türk futboluna küçük bir ihanet gibi gözüküyor. Diliyorum bundan sonraki maçlarda bu tip örnekleri görmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Biraz süreye ihtiyaç var"

Takıma yeni katılan birçok oyuncunun olduğunu ve bir kaynaşma için de süre gerektiğini vurgulayan sarı-lacivertli yönetici, "Biz sahadaki 11'imize baktığımızda gerek ilk yarı gerekse ikinci yarıda birçok yeni oyuncumuzu gördük. İdeal yapının ortaya çıkması için biraz süreye ihtiyaç var. Bu konuda taraftarlarımıza ve çok değerli camiamıza da biraz sabır diliyorum. Nihayetinde baktığımızda tüm liglerin 4. haftası" cümlelerine yer verdi.

"Her koyun kendi bacağından asılması gerekir"

'Rakip takımın oyuncularının Fenerbahçe'nin rakipleriyle ilgili açıklamalarından rahatsızlık duyuyor musunuz?' şeklinde gelen bir soruyu da Erol Bilecik, şöyle cevaplandırdı:

"Her koyun kendi bacağından asılması gerekir. Bizim kendi maçımızı eleştirmemiz gerekir. Rekabetteki bütün takımlara da aynı şeyi yapmalarını can-ı gönülden diliyorum."

Erol Bilecik: İdeal yapının ortaya çıkması için biraz süreye ihtiyaç var

Erol Bilecik: İdeal yapının ortaya çıkması için biraz süreye ihtiyaç var

Erol Bilecik: İdeal yapının ortaya çıkması için biraz süreye ihtiyaç var

Erol Bilecik:
İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Spor Haberleri
Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet

Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet

 Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi için olay yorum: Pelkas'ın bir model düşüğü

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi için olay yorum: Pelkas'ın bir model düşüğü

 Kanarya, Kadıköy'de yara aldı! Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı

Kanarya, Kadıköy'de yara aldı! Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Derya Baykal Ferhan Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erol Bilecik: 'İdeal yapının ortaya çıkması için biraz süreye ihtiyaç var' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 21:05:20. #1.17#