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Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken ünlü futbolcu Michael Essien sosyal medya hesabından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde bir paylaşıma imza attı.

18.07.2020 08:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:31

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalar devam ederken dünyada ünlü futbolcu Michael Essien'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Chelsea, Real Madrid, Milan ve Lyon gibi takımlarda forma giyen Michael Essien, Azerbaycan'daki şehitleri andı. Essien paylaşımında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ifadeleri yer aldı.

Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti

SINIRDA GERGİNLİK TIRMANIYOR

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

ŞEHİT HABERLERİ GELİYOR

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
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