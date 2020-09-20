Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş ve Trabzonspor yöneticilerine tepki: Madem hakemler şerefsiz, neden TFF'yi ibra ettiniz Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, karşılaşmayı ve spor gündemini değerlendirdi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaşlı Tyler Boyd'un kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Toroğlu, Beşiktaş ile Trabzonspor'un hakem eleştirilerini yorumladı. "MADEM ŞEREFSİZ, NİYE İBRA ETTİNİZ?" Toroğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ve Trabzonspor, hakem diye ağlamaya başladı. Madem bu hakemler şerefsiz, niye TFF'yi ibra ettiniz? Emre Kocadağ, Beşiktaş kökenli, Fenerbahçe kökenli, Galatasaray kökenli yorumcular dedi… Bu kafada gidiyoruz. Nerelerde geziyoruz bilmiyorum" diyerek iki takım idarecilerini eleştirdi.