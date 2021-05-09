Erman Toroğlu derbi galibiyeti sonrası Galatasaray'ı Kalaşnikof silaha benzetti

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenerek ligin bitimine iki hafta kala zirvede iddialı konuma geldiği maçın yankıları sürüyor. Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "2 hafta kalmış, Beşiktaş'ın bir de diğerlerinin kadrosuna bakıyorum pes arkadaş. Birisinin elinde Kırıkkale tabanca var, bazen atar atmaz, diğerlerinde Kalaşnikof var" ifadelerini kullandı.

Süper Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk umutlarını son haftalara taşıdı. Karşılaşmayı A Spor'da yorumlayan Erman Toroğulu, sarı-kırmızılı takımdan övgüyle bahsetti.

Erman Toroğlunun açıklamaları şöyle:

"İPLER BEŞİKTAŞ'IN ELİNDE"

"Galatasaray oyuna 5 kişi soktu. Çok fazla konuşmaya gerek yok bence. Bu saatten sonra son 2 maç. Fiziksel beyinsel yorgunluklar var. Senin kadronla adamların kadrosu aynı değil. Hala da ipler Beşiktaş'ın elinde. 2 maçta 4 puan yine de Beşiktaş'ın olması enteresan."

"G.SARAY İSTEDİĞİ GİBİ YÖNLENDİRDİ"

"Fenerbahçe'ye bakıyorsun kadrolara bakıyorsun Beşiktaş'ın işi zor. Galatasaray istediğini yaptı 10 dakika püskürttüler istediklerini yaptılar. Ofsayt diye golü de iptal oldu Beşiktaş'ın. Sonuna kadar Galatasaray ipi elinde tuttu. Maçta Beşiktaş'ın 90 dakika boyuca hiç hakimiyeti yok. İstediklerini yaptı Galatasaray, sağa gitti, sola gitti istediği gibi yönlendirdiler maçı"

"PES ARKADAŞ"

"2 hafta kalmış, Beşiktaş'ın bir de diğerlerinin kadrosuna bakıyorum pes arkadaş. Birisinin elinde Kırıkkale tabanca var, bazen atar atmaz, diğerlerinde Kalaşnikof var. Beşiktaş ve diğer takımlar arasındaki kadrolara duruma baktığında diğerleri hiçbir şey yapmamış diye görülüyor."