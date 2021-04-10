Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir
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Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir

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Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Son 6 haftada yalnızca 5 puan alabilen sarı-kırmızılılarda şampiyonluğa olan inanç sarsıldı. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu kötü gidişin faturasını Fatih Terim'e kesti. Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, "Galatasaray'da gelecek sezon değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir" ifadelerini kullandı.

Karagümrük karşısında evinde 2 puan bırakan Galatasaray, zirve yolunda ağır bir darbe aldı. Karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Erman Toroğlu, takımın kötü gidişinden teknik direktör Fatih Terim'i sorumlu tuttu.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ YOK"

"Galatasaray'ın şampiyon olma şansı yok, kimse bir şey beklemesin. Bir tek Babel var, onun dışında bir şey yok. Öne geçen, futbol oynayan, futbol ukalalığı, şımarıklığı yapan takım Karagümrük ve maç berabere bitti. Karagümrük'te oyuncular 15 dakika sonra bu Galatasaray'ı nasıl olsa yeneriz dediler ve rahatladılar."

"HİÇ KİMSE HAKEM MAKEM DEMESİN"

"Hakem, makem diyecekler. Yöneticiler hakem diye başlarsa, bil ki dağlara taşlara konuşuyorlar. Fatih Terim nerede? Bir hesap çıkarmışlar, çalıştığı dönemde 1 yıl tribünde. 1 yıl adam atılır mı? Hiç kimse hakem, makem demesin."

Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir

"YA KULÜBÜ YA TAKIMI İDARE ET"

"Galatasaray'a başkan olacak adamlar, Fatih Terim'den medet umuyorsa, turşusunu kurun. Fatih Terim takımı mı idare ediyor, kulübü mü idare ediyor. Ya takımı, ya kulübü idare et, ikisinden birini yap."

"GALATASARAY'A YARDIM ETMEK İSTİYORSA TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKMALI"

"Galatasaray'da gelecek sezon değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir. Kenara çekilsin, belki dışarıda hatalarını görebilir. Ben Galatasaraylıyım diyor, Galatasaray'a yardım etmek istiyorsa teknik direktörlüğü bırakmalı, çok net."

Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir
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