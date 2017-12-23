- Erman Kunter: "Konsantrasyon problemi yaşıyoruz"



İSTANBUL - Galatasaray Odeabank Başantrenörü Errman Kunter, son saniyede kaybettikleri Sakarya Büyükşehir Basketbol maçı için, "Avrupa kupası dönüşünde iyi oynamalıydık. Konsantrasyon problemi yaşıyoruz. Takım olarak zorlanıyoruz" dedi.

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sakarya Büyükşehir Basketbol'a son saniyede yedikleri sayı ile 77-75 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, "Sonunda öne geçtiler ve kaybettik. Avrupa kupası dönüşünde iyi oynamalıydık. Konsantrasyon problemi yaşıyoruz. Takım olarak zorlanıyoruz. Daha önceden 10-15 sayı farkı açmamız gerekiyordu. 14 sayı hücum ribauntlarından verdik. Pozisyon buluyoruz. Beşiktaş, Darüşafaka ve bu maç son topta kaybettik. Diğer kaybettiğimiz maçlar sona topa kalmadı. Teknik kadro olarak yaptığımız şey boş şutu atan oyuncuyu bulmak. Planımız Hopson'ın çembere gidip atması lazımdı" diye konuştu.

Transfer için oyuncu aradıklarını söyleyen Kunter, "Arıyoruz ama bulamıyoruz. Yeni bir oyuncu ortada yok. Bazı oyuncularından katkı alamıyoruz. Şu an yapacak bir şey yok. Bunun maliyeti var. Takımı olmayan bir oyuncu bulmak zor" şeklinde konuştu.

Oyunculardan Ege Arar ise Sakarya Büyükşehir Basketbol'a karşı şanssız bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.