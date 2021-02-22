Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e maliyeti 852 milyon euroyu bulacak
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Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e maliyeti 852 milyon euroyu bulacak

22.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:06
Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e maliyeti 852 milyon euroyu bulacak

İspanyol devi Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği belirtilen Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ve PSG'den Kylian Mbappe'nin muhtemel maliyetlerinin 852 milyon euroyu bulacağı belirtildi.

Futbol dünyasının yeni süper starları Kylian Mbappe ve Erling Haaland her geçen gün büyürken, transfer söylentileri de gün geçtikçe yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

İki yeni yıldızın peşinde olduğu belirtilen ilk dev Real Madrid'in önüne ise yüklü bir fatura çıktı.

MBAPPE 36, HAALAND 9 MİLYON EURO İSTİYOR

Daha önce yapılan pazarlıklar göz önüne alındığında Mbappe senelik 36 milyon euro, Haaland ise yıllık 9 milyon euro net garanti ücret talep ediyor. Bu da vergilerle birlikte iki oyuncu için senelik 92 milyon euro ediyor.

İki oyuncunun 150'şer milyon eurodan 300 milyon euro da bonservis bedeli istendiği göz önüne alınınca, 6 yıllık bir sözleşme karşılığında toplamda 852 milyon euro'luk bir operasyon yapılması gerektiği kaydediliyor.

İşte AS Gazetesi'ne göre iki oyuncunun maliyeti;

6 yıllık sözleşme

432 milyon euro: Mbappe'nin maaşı

120 milyon euro: Haaland'ın maaşı

150 milyon euro: Mbappe'nin bonservisi

150 milyon euro: Haaland'ın bonservisi

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