Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu

18.02.2021 08:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:13

Avrupa futbolunun altın çocuğu olarak kabul edilen Dortmund'un golcüsü Erling Haaland, Sevilla'ya karşı kaydettiği iki golle Şampiyonlar Ligi'nde yıllardır kırılamayan rekoru kırdı. Haaland, Roy Makaay'ı geçerek, Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, Sevilla karşısında yenik duruma düştüğü maçta Mahmoud Dahoud ve Erling Haaland'ın (2) golleriyle ilk 45 dakikayı 3-1 önde kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13. maçta 18. golünü atan Haaland, geçen sezondan bu yanaen fazla gol sevinci yaşayan Robert Lewandowski ile sayıları eşitledi.

BU SEZON 8 GOLE ULAŞTI

Norveçli bu süreçte rakip olduğu sekiz takımın da filelerini havalandırırken bu sezon Devler Ligi'nde 8 gole ulaştı.

20 yaşındaki futbolcu, ayrıca Roy Makaay'ın (10 maç 10 gol) rekorunu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. (7 maç 10 gol)

Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Seda Sayan Cem Yılmaz
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 09:13:23. #1.14#
title