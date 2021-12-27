Erken emekli olmayı düşünenler dikkat! Maliyetler artacak, borçlanma için 2022'yi beklemeyin

Erken emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş borçlanma yolunu seçerek eksik primlerini kapatabiliyor. Bu haktan yararlanmak için yılın son günlerini değerlendirin. 2022 yılında borçlanma maliyetleri artacak.

BELLİ BİR ÜCRET ÖDENEREK BORÇLANMA İMKANINDAN FAYDALANILABİLİYOR

Sosyal güvenlik sisteminde, hizmet borçlanmaları kişilerin prim gün sayılarını artırırken, bazı durumlarda ilk kez sigortalı olunan tarihi geri çekiyor. Bu sayede kişilerin prim gün sayısı artarken, daha erken emekliliğin yolu açılıyor. Askerlik görevini yapmış olan sigortalı, çalışan anneler, prim borcu olan Bağkur'lu ve gurbetçiler, belli bir ücret ödeyerek bu borçlanma imkanından faydalanabiliyor.

BORÇLANMANIN BU YIL BİTMEDEN YAPILMASINDA FAYDA VAR

Peki, yıl bitmeden borçlanmak mı yoksa 2022'de bu yönteme başvurmak mı avantajlı? Posta gazetesinin haberine göre; yılsonuna kadar borçlanma yapanlar, 1 gün için en az 31.39 lira ödeyecek. Bu tutar günlük brüt asgari ücret olan 98.10 liranın (2.943/30) yüzde 32 ile çarpılması sonucunda bulunuyor. Üst limit ise 204 lira. Yani asgari ücret, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenecek prim tutarını tayin ediyor. 2022 için ise yeni asgari ücret yüzde 50.5 oranında zamla belirlendi. Bu zam oranı 2022'de borçlanma yapacakların maliyetini artıracağı için borçlanmanın bu yıl bitmeden yapılmasında fayda var.

NE KADAR AVANTAJINIZ VAR?

Cepte kalacak tutarı bir askerlik borçlanması örneğiyle açıklayalım. Askerlik borçlanması SGK prim gün sayısını artırırken, askerden sonra ilk defa sigortalı olanların SGK başlangıç tarihlerini öne çekiyor ve daha erken emekli olmayı sağlıyor. 2021 yılı içerisinde 1 yıllık askerlik süresi borçlanması yapan bir sigortalı 13 bin 737 lira ödüyor. 2022 yılı brüt asgari ücretin 5 bin 4 lira olması nedeniyle günlük borçlanma tutarı 53.37 liraya çıktı. Buna göre; 1 yıllık askerlik süresi borçlanması halinde ödenecek tutar ise 19 bin 215 lira olacak. Yani bu yıl asgari ücret üzerinden borçlananın net kârı 5 bin 477 lira. Asgari ücretten daha yüksek bir tutar üzerinden borçlanmanın yapılması halinde ise bu kâr miktarı daha da artacak.

SİGORTALI ANNELER

Doğum borçlanması yaparak erken emekli olmak isteyen kadın çalışanlar eğer sene sonuna kadar borçlanırlarsa; bir çocuk için 720 gün üzerinden en düşük 27 bin 468 lira, iki çocuk için 1440 gün üzerinden 54 bin 936 lira, üç çocuk için 2160 gün üzerinden 82 bin 404 lira ödeyerek borçlanabilecek. 2022 yılında borçlanma yapacak olurlarsa; en düşük bir çocuk için 38 bin 160 lira, iki çocuk için 75 bin 320 lira ve üç çocuk için 114 bin 480 lira ödeyerek borçlanacak.

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