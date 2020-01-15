Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa sahnesine çıkıyor

15.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:45

Erkekler Salon Hokeyi A Milli Takımı, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre'nin Luzern kentinde yapılacak Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Championship 2 için yola çıktı.



Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının tamamını Trabzon'da yapan Salon Hokeyi Milli Takımı, İsviçre'de yapılacak şampiyonada Avrupa'nın en üst klasmanına yükselmek için birbirinden önemli rakiplerle mücadele edecek. İki grupta toplam 8 ülkenin bulunduğu şampiyonada Belarus, Danimarka ve Portekiz ile B grubunda bulunan Ay-yıldızlılar grubunda ilk iki sırayı elde etmesi halinde A grubunda yer alan Hırvatistan, İtalya, Slovakya ve İsviçre'den biriyle karşılaşacak.



Milliler, şampiyonanın açılış maçında 17 Ocak Cuma günü ev sahibi İsviçre ile karşılaşacak. Türkiye'yi Avrupa temsil edecek olan Salon Hokeyi Milli Takımı Antrenörlüğünü İranlı Rajab Nourani'nin yaparken yardımcı antrenörlük görevlerinde ise Kazım Koca ve Mehmet Sezer bulunuyor. Milli Takım kadrosunda ise Necip Çilkız, Müslüm Ekinci, Onur Açıkgöz, Ahmet Çeker, Numan Poyraz, Furkan Ataş, Celal Aydın, Müslüm Elagöz, Mahmut Yunus Cengiz, Yaşar Yılmaz, Mert Taşkaya ve Muhammed Kertil yer alıyor.



Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımının Avrupa Şampiyonasındaki maç programı ise 17 Ocak Cuma saat 12: 00 Türkiye-İsviçre, 17 Ocak Cuma saat 18.00 Türkiye-Belarus, 18 Ocak Cumartesi saat 12.15 Türkiye-Portekiz şeklinde gerçekleşecek.



Millilerin diğer maçları grup sıralamalarına göre netleşecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA