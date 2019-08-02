Cebelitarık'ta düzenlenen Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası C3'te grubunu üçüncü sırada tamamlayan Türkiye, kümede kalmak için mücadele verecek.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler gruptaki maçlarda ev sahibi Cebelitarık'a 5-1, İsviçre'ye 2-0 yenilirken, Litvanya'yı 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından üçüncü sırada kalan Türkiye; Malta, Slovakya ve Litvanya ile düşme grubunda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip bu grupta ilk maçını Slovakya ile oynayacak.

Kaynak: AA