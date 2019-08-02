Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası

Cebelitarık'ta düzenlenen Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası C3'te grubunu üçüncü sırada tamamlayan Türkiye, kümede kalmak için mücadele verecek.

2.08.2019 10:41
Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası

Cebelitarık'ta düzenlenen Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası C3'te grubunu üçüncü sırada tamamlayan Türkiye, kümede kalmak için mücadele verecek.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler gruptaki maçlarda ev sahibi Cebelitarık'a 5-1, İsviçre'ye 2-0 yenilirken, Litvanya'yı 4-2 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından üçüncü sırada kalan Türkiye; Malta, Slovakya ve Litvanya ile düşme grubunda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip bu grupta ilk maçını Slovakya ile oynayacak.

Kaynak: AA
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