Erkan Kamat kimdir? Erkan Kamat nereli, kaç yaşında?
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Erkan Kamat kimdir? Erkan Kamat nereli, kaç yaşında?

Erkan Kamat, Bursaspor Başkanı oldu. Bursalı iş adamı Kamat, Bursaspor'un 28. başkanı seçildi. Özel Namık Sözeri Lisesi'nde eğitim gördü, aynı zamanda ERK Halıcılık adlı markanın da yönetim kurulu başkanıdır. Erkan Kamat biyografisi...

Erkan Kamat kimdir? Erkan Kamat nereli, kaç yaşında?
31.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:59

Erkan Kamat, 1970 yılında Bursa'da doğdu ve yaşamını memleketi Bursa'da sürdürüyor. Bursaspor'da düzenlenen kongre sonrası takımın yeni başkanı seçildi. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat hayatı.

ERKAN KAMAT KİMDİR?

Kamat, 6 Nisan 1970 tarihinde Bursa'dadünyaya geldi. Bursa'da yaşayan başarılı iş adamı, Özel Namık Sözeri Lisesi'nden mezun oldu. ERK Halıcılık'ta yönetim kurulu başkanıdır ve Bursaspor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa getirildi.

Erkan Kamat kimdir? Erkan Kamat nereli, kaç yaşında?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilen kongrenin ikinci oturumunda, tek adayın olduğu genel kurulda Erkan Kamat, kulübün yeni başkanı seçildi.

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