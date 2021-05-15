Erkan Kamat, birlik çağrısı yaptı
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Erkan Kamat, birlik çağrısı yaptı

Erkan Kamat, birlik çağrısı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da yeniden başkanlığa adaylığını koyan Erkan Kamat, birlik çağrısı yaparak, "Bursaspor için iyi şeyler olacak.

Bursaspor'da yeniden başkanlığa adaylığını koyan Erkan Kamat, birlik çağrısı yaparak, "Bursaspor için iyi şeyler olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Başkan Adayı Erkan Kamat, yönetim kurulu listelerinin teslim edilmesi sonrası diğer başkan adayları Serdar Acarhoroz ve Hayrettin Gülgüler ile birlikte gerçekleştirdiği konuşma sonrası, bir açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamada Kamat, şunları söyledi:

"Bursaspor gerçekten büyük bir camia ve örnek teşkil etmektedir. Ben adayların isimler veya yönetimler üzerinde olmadığını söylemek istiyorum. Serdar Bey ve Hayrettin Bey Bursaspor adına bir şeyler yapmak üzere bu görevde olmak istediler. Ne güzel örnek oldular. Bu kadar sıkıntılı bir dönemde ve herkesin bunu bildiği bir noktada Bursaspor sevdalısı biri olarak çok gurur duydum, mutlu oldum. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar."

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Açıklama şöyle devam etti:

"Bursa'da bir şeyler yapabilmek adına hala birilerinin olduğunu söylemek istiyorum. Hangi yönetim seçilirse seçilsin mutlak suretle işleri zor. Bütün Bursa'nın bir nebze olsun omuz vermesi, onların yanında olması gerekiyor. Bu mesajı iletmek için tekrardan bir aradayız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, ben de olsam onlar benim yanımda olacaklar. Serdar Bey ve Hayrettin Bey burada olduğu sürece bu ekip yine burada olur. Ama Bursaspor için iyi bir şeyler olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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