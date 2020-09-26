Eriş'ten, Serter'e Ödemiş bilgilendirmesi
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Eriş'ten, Serter'e Ödemiş bilgilendirmesi

26.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:07
Eriş'ten, Serter'e Ödemiş bilgilendirmesi

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis ve beraberindeki heyet ile birlikte Ödemiş Ticaret Odasını (ÖTO) ziyaret etti.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis ve beraberindeki heyet ile birlikte Ödemiş Ticaret Odasını (ÖTO) ziyaret etti. CHP'li heyete, Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş, Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Güllü ve Genel Sekreter İ. Emre Çiftçi ev sahipliği yaptı.

ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, Covid-19 sürecinin bölge ve üyeler üzerindeki ekonomik etkilerinden söz etti. Eriş, Ödemiş'te alınması gereken önlemler, bölge sorunları ve taleplerini dile getirip Covid-19 sürecinde Ödemiş Ticaret Odasının üyeleri için yapmış olduğu çalışmaları aktardı. Eriş, CHP heyetine süreçte yapılan analizlerin raporlaştırılmış halini ve Ödemiş'in genel durumunu gösteren '2019 Yılı Ekonomik Raporu'nu sundu. Milletvekili Bedri Serter de görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş'e teşekkürlerini iletti. - İZMİR

Eriş'ten, Serter'e Ödemiş bilgilendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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