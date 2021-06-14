Eriksen'in yaşam savaşı verdiği anda UEFA'nın maçın devam etmesi için baskı yaptığı iddia edildi

Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya karşılaşmasında kalbi durup yere yığılan Eriksen'le ilgili gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Yıldız futbolcunun bilinci açıldıktan sonra futbolculara maçın aynı gün tekrarlanması, ya da ertesi gün oynanması için baskı yapıldığı iddia edildi. Futbolcuların aileleri ve dostları, UEFA tarafından baskı yapıldığına yönelik ithamlarda bulundu.

Danimarkalı futbolcuların Eriksen'in hayat mücadelesi verdiği anda maça çıkma konusunda baskı yediği iddia edildi. İngiliz basınında Kaptan Simon Kjaer'in ismi açıklanmayan yakın dostlarından birisiyle yapılan röportaj gündemi salladı.

"HİÇ KİMSE İSTEMEDİ"

Kjaer'in arkadaşının verdiği demeçte, "Stadyumda bulunan hiç kimse maçı oynamak istemedi. Futbolcuları oynamaya zorlamak gerçekten tuhaf bir karardı. Cumartesi akşamı ya da pazar öğleden sonra oynatmayı teklif etmiş UEFA. Peki bu sağlıklı bir çözüm mü? Kjaer maçtan sonra yalnızca annesiyle konuşabildi. Diğer futbolcular da maça çıkmak istemedi" sözlerini kullandı.

FİNLANDİYALI OYUNCULAR DA ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNDÜ

Finlandiya kaptanı Tim Sparv, "İlk başta yaşananları anlayamadık ve çok korktuk. Aklımıza gelen ilk şey çekilmekti. Tribündeki çocuklar bile çok korkmuştu. Herkes stadı terk etmeye başladı sonrasında. Çok travmatik bir tecrübeydi. Umarım herkes ihtiyacı olan psikolojik desteği alabilir" açıklamasını yaptı.

"SKANDAL BİR KARAR"

Danimarka efsanesi Peter Schmeichel da UEFA'yı suçladı. Schmeichel,"UEFA, oyunculara üç seçenek sundu: Bunlardan ilki, son 50 dakikayı hemen oynamaktı. İkincisi, pazar günü öğle saatlerinde oynamaktı, üçüncüsü ise 3-0 hükmen mağlubiyetti. Bu skandal bir karar" diye konuştu.