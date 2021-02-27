Papaz eriği, çeyrek altını geçti: Kilosu 700 liradan satılıyor
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Papaz eriği, çeyrek altını geçti: Kilosu 700 liradan satılıyor

27.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:40

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan papaz eriği, tezgahlarda yerini almaya başlarken fiyatı ise çeyrek altını geçti. Ülke genelinde şu an için çeyrek altının fiyatı 680 lirayken, eriğin kilosu ise 700 lira.

İzmir'de yaklaşık 350 çeşit taze ve dondurulmuş meyve sebzeyle tezgahını süsleyen manav Nizami Buran, geçtiğimiz günlerde ilk hasadı yapılan meşhur papaz eriğini de herkesten önce satışa sundu. Mersin'de yetiştirilip hasat edildikten sonra 70 gramlık paketler halinde satışa sunulan erikler, manav tezgahında paketi 50 liradan alıcı buluyor.

Papaz eriği, çeyrek altını geçti: Kilosu 700 liradan satılıyor

HAVALARIN ISINMASIYLA FİYATLAR NORMALE DÖNECEK

Kilogramı 700 liradan satılan papaz eriğinin fiyatı, ülke genelinde ortalama 680 liradan alıcı bulan çeyrek altını da geçerken, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların da normal seviyeye gelmesi bekleniyor.

Papaz eriği, çeyrek altını geçti: Kilosu 700 liradan satılıyor

"ŞU AN TALEP ÇOK MAL AZ OLDUĞU İÇİN FİYATLAR YÜKSEK"

Yerli papaz eriğinin Türk piyasasına girdiğini ifade eden manav Nizami Buran, "İlk ürünleri piyasaya sunduk. Yeni çıktığı ve nadir bulunduğu için kilosu 700 TL ile bin TL arasında değişiyor. Bu ürünler yerli ürün. İthal eriklerin tadında sıkıntı oluyor, kabuğu kalın oluyor. Yerli papaz eriğinin aroması daha güzel ve sulu olur. Havalar ısındıkça fiyatlar düşer. Şu an talep çok mal az olduğu için fiyatlar yüksek" dedi.

Papaz eriği, çeyrek altını geçti: Kilosu 700 liradan satılıyor
Papaz eriği, çeyrek altını geçti: Kilosu 700 liradan satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN

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