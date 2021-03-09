Ergene Velimeşespor'un konuğu Kocaelispor
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Ergene Velimeşespor'un konuğu Kocaelispor

09.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:17
Ergene Velimeşespor'un konuğu Kocaelispor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında Ergene Velimeşespor, Kocaelispor'u Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda konuk edecek.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında Ergene Velimeşespor, Kocaelispor'u Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda konuk edecek.

Aksaray bölgesi hakemlerinden Volkan Okur'un düdük çalacağı karşılaşmada Okur'un yardımcılıklarını Furaz Bülgen ile Rıdvan Çevik yapacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kocaelispor 2-1'lik skorla kazanmış Ergene Velimeşespor'un tek golünü devre arası transfer döneminde Süper Lig takımlarından Ankaragücü'ne transfer olan Embiya Ayyıldız kaydetmişti.

Karşılaşma öncesinde Kocaelispor 24 maç sonunda topladığı 43 puanla ligin 6. sırasında yer alırken, Ergene Velimeşespor ise 25 maç sonunda topladığı 21 puanla 19 takımlı grubun 15. sırasında yer alıyor.

9 günde biri deplasmanda olmak üzere toplam 3 maça çıkacak olan Ergene Velimeşespor, yarın sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın ardından 14 Mart 2021 Pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek. Ergene ekibi 18 Mart 2021 Perşembe günü ise Velimeşe'de İnegölspor'u konuk edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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