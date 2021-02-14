Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi
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Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi

14.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:35
Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanması gereken Ergene Velimeşespor - Gümüşhanespor karşılaşması, sahanın karla kaplı olması nedeniyle ertelendi.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanması gereken Ergene Velimeşespor - Gümüşhanespor karşılaşması, sahanın karla kaplı olması nedeniyle ertelendi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bugün saat 13.00'da oynanması gereken Ergene Velimeşespor ile Gümüşhanespor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Maçtan önce iki takımın oyuncuları sahaya ısınmak için çıkarken, hakemler de zeminde inceleme yaptı. Hakemler, inceleme sonrası sahada buzlanma olduğunu belirledi. Uzun süre sahada temizlik çalışması yapılmasına rağmen zeminin yeniden karla kaplanması üzerine hakemler karşılaşmayı erteledi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih federasyon tarafından belirlenecek.

Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi
Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi
Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi
Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi
Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi
Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi
Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi
Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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