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Ergene Velimeşespor'da futbolular jestlerini sürdürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligin kalan maçlarını oynamaya hazırlanan Ergene Velimeşespor'da bazı oyuncular kulüp yönetimine mevcut alacaklarının bir bölümünden vazgeçtiklerini ve kalan maçlarda forma giymeleri halinde maç başı ücret talep etmeyeceklerini açıkladı.

Ergene Velimeşespor'da futbolular jestlerini sürdürüyor
15.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:45

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligin kalan maçlarını oynamaya hazırlanan Ergene Velimeşespor'da bazı oyuncular kulüp yönetimine mevcut alacaklarının bir bölümünden vazgeçtiklerini ve kalan maçlarda forma giymeleri halinde maç başı ücret talep etmeyeceklerini açıkladı.

Bu yıl tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'de mücadele eden Ergene Velimeşespor'da takım kaptanı Fatih Dilek'in alacaklarının bir bölümünden vazgeçtiğini açıklaması ve kalan maçlarda görev alması halinde maç başı ücretlerini talep etmeyeceğini kulüp yönetimine bildirmesinin ardından bir jest de takımın diğer kaptanları Eser Akbaş ve Semih Kahraman ile kaleci Gökhan Siverek'ten geldi. Bu oyuncular da benzer şekilde alacaklarının bir bölümünden vazgeçtiklerini ve maç başı ücretlerini almayacaklarını bildirdiler.

Futbolcuların duyarlı davranışı ile ilgili olarak bilgiler veren Ergene Velimeşespor Başkanı Adem Memiş, "İlk olarak kaptanımız Fatih Dilek sonrasında diğer kaptanlarımız Eser Akbaş ile Semih Kahraman ve kalecimiz Gökhan Siverek bize ulaştı ve alacaklarının bir bölümünden vazgeçtiklerini bildirdi. Bu durum nedeniyle sporcularımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" denildi.

"Başarının şifresi burada"

Ergene Velimeşespor olarak kimsenin ihtimal vermediği bir şekilde kısa sürede önce profesyonel lige ardından da TFF 2. Lig'de yükseldik ve ilk kez yer aldığımız henüz tanımadığımız bir ligde ilk sezonumuzda başarılı sonuçlar elde ettik. Esasında başarının anahtarı da futbolcularımızın bu davranışlarında gizli. Takım oyuncularımızın hepsi başarılı olmalarının yanı sıra örnek sporcular. Bu da bize başarıyı kendiliğinden getiriyor ve başarı kaçınılmaz oluyor. Emeği geçen tüm futbolcularımıza bir kez daha teşekkür ediyor, kalan maçlarda başarılar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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