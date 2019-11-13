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Ergene Velimeşespor Başkanı Adem Memiş: "Eksiklerimize rağmen kazandık, mutluyuz"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor'da Başkan Adem Memiş, hafta sonu Velimeşe'de oynanan maçta eksiklere rağmen grubun zirvesinde yer alan takımlardan Kırşehir Belediyespor karşısında elde edilen galibiyetten ötürü mutlu olduklarını kaydetti.

13.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:25
Ergene Velimeşespor Başkanı Adem Memiş:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Velimeşespor'da Başkan , hafta sonu Velimeşe'de oynanan maçta eksiklere rağmen grubun zirvesinde yer alan takımlardan Belediyespor karşısında elde edilen galibiyetten ötürü mutlu olduklarını kaydetti.


Hafta sonu oynanan ve Ergene Velimeşespor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Kırşehir Belediyespor maçının ardından tesislerde futbolcuları ziyaret eden ve galibiyetten ötürü takımı ve teknik heyeti kutlayan Başkan Memiş, "Maçı kazandık, mutluyuz. Maçın geneline baktığımızda iyi mücadele ettik. Çok eksiğimiz vardı ilk 18'i bile tamamlayamadık ama sahada mücadele veren arkadaşlara güvenimiz sonsuzdu. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve muhteşem bir mücadele örneği sergilediler. Taraftar gücünü arkamıza aldığımızda zorlu bir takım olduğumuzu rakiplere gösterdik. Maça gelen taraftarlarımıza yeniden teşekkür ederim. Hafta sonu zorlu Bandırma deplasmanına gidiyoruz. Teknik ekibe, hocamıza, futbolcularımıza güvenimiz sonsuz. İlk yarının bitimine kısa bir süre kaldı. İlk yarıyı en iyi yerde kapatmak için uğraşacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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