Ergene Velimeşespor: 2-2
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Ergene Velimeşespor: 2-2

24.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:17
Ergene Velimeşespor: 2-2

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses (x), Uğur Erdoğan (x), OzaKürşathan Akın(x)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre (xx), Rıza (xx), Altar (xx) Dk. 88 Polat (x), Metehan (xx), Tolgahan (xx), Hüseyin(xx) Dk.88 Barışcan (x), Berkin (xx) Dk. 72 Mustafa (x), Ferhat (xx), Fatih (xx), Yücel (xx) Dk.

STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses (x), Uğur Erdoğan (x), OzaKürşathan Akın(x)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre (xx), Rıza (xx), Altar (xx) Dk. 88 Polat (x), Metehan (xx), Tolgahan (xx), Hüseyin(xx) Dk.88 Barışcan (x), Berkin (xx) Dk. 72 Mustafa (x), Ferhat (xx), Fatih (xx), Yücel (xx) Dk. 80 Atalay (xx), Recep (xx)ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre (xx), Semih (xx), İbrahim (xx),  Mert (xx), Fatih (xx) Dk. Akın (x), Işık (xx), Doğan (xx) Dk. 45 Evren (x), Taner (xx) Dk. 86 Furkan (x), Eser (xx), Yüksel (xx) Dk. 62 Taha(x), Atilla (xx) Dk. 78 Ergun (x)SARI KARTLAR: Dk. 65 Hüseyin, Dk. 74 Fatih, Dk.75 Recep (Niğde Anadolu FK)-Dk. 79 Taha (Ergene Velimemeşspor)GOLLER: Dk. 35-39 Altar (Niğde Anadolu FK)-Dk. 22 Atilla, Dk. 45 İbrahim (Ergene Velimemeşspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu FK, sahasında Ergene Velimemeşspor ile 2-2 berabere kaldı.


Ergene Velimeşespor: 2-2
Ergene Velimeşespor: 2-2
Ergene Velimeşespor: 2-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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