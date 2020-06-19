Ergani'de Defne bebek için kampanya Ergani ilçesinde, kemik iliği nakli bekleyen 9,5 aylık Defne Mina Zengin için kan bağış kampanyası düzenlendi.

Ergani ilçesinde, kemik iliği nakli bekleyen 9,5 aylık Defne Mina Zengin için kan bağış kampanyası düzenlendi.

Ergani'de başlatılan kampanyada uygun kemik iliğinin bulunması için vatandaşlar gönüllü kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi Uzmanı Süleyman Koç, kampanyanın 1 hafta süreceğini, ekiplerin araçta saat 09.00 ile 17.00 arasında bulunacağını söyledi.

Defne Mina'nin annesi Remziye Zengin de kampanyanın Defne Mina ve ilik nakli bekleyen çocuklar için büyük önem taşıdığını belirterek, kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

Baba Serhat Zengin ise şu ana kadar uygun donör bulunamadığını dile getirerek, kampanyaya destek istedi.

Kaynak: AA