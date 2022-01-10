Erek Beş Yıldız Spor evinde kazandı

ŞIRNAK (İHA) - Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü, evinde konuk ettiği Şırnak Cizre Yıldızlar Spor Kulübünü 42-30 mağlup etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Antrenörü Müslüm Karaboğa, "Ligin en genç takımı olmanın verdiği dezavantaja rağmen iyi mücadele eden bir ekibiz. Hedefimiz milli takımlara sporcu göndermek. Spor ve eğitimin bir arada yapılabileceğini göstermektir. Desteğini bizden esirgemeyen Van Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir ve Edremit İlçe Müdürü Hakan Gündoğdu'ya ve Gültekin Mobilya sahibi Gültekin Fidan Beye sundukları desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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