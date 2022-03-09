Erdoğan ve Putin karara bağlamıştı! 6 bin 99 ton ayçiçek yağını taşıyan gemi 15 Mart'ta Türkiye'de

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle tedarikte sıkıntı yaşandığı ve Türkiye'de ayçiçek yağı stokunun bittiği iddialarının ardından çok sayıda vatandaş, marketlere akın ederek üçer dörder teneke yağ satın almıştı.

KRİTİK ZİRVEDE ELE ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yağ stoklarında sorun olmadığını belirtmişti. Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Azak Denizi'nde bekleyen ayçiçek yağı yüklü geminin yola çıkmasını istemişti. Putin de konuyla ilgili devreye girerek, geminin Türkiye'ye gönderilmesini sağladı.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye'de marketlerin stokçuluğa başlamasıyla birlikte denetimler sıklaştırırken, ayçiçek yağı tartışmalarını uzun bir süre gündemden kaldırmak isteyen hükümet yetkilileri ise kolları sıvadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ayçiçek yağı taşıyan geminin 15 Mart'ta Türkiye'de olacağını bildirdi.

DİĞER GEMİ 17 MART'TA GELİYOR

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Müdürlüğün açıklamasında, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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