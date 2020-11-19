Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti
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Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti

19.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda "Yatırımcıyı yüksek faize ezdirmeyeceğiz" demişti. Bu çıkış sonrası faiz beklentisi 2 ile 4 baz puan arasında tutuluyordu. Ancak Merkez Bankası 4,75'lik artışla beklentilerin üzerinde bir faiz artırımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelenin en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, hedeflerinin enflasyonu tek haneli seviyelere ulaştırmak olduğunu kaydetti ve "Fiyat ve finansal istikrarı birlikte sağlayacağız. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır. Mali disiplini koruyarak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"FAİZLERE YATIRIMCIMIZI EZDİRMEMELİYİZ"

Erdoğan açıklamalarının devamında yüksek faizlerin neye mal olduğunun ortada olduğunu vurgulayarak "Yüksek faizlere yatırımcımızı ezdirmemeliyiz" dedi.

PİYASA BEKLENTİSİ 2 İLA 4 BAZ ARASINDAYDI

Bu açıklamaların ardından gözler Merkez Bankası Para Politikası toplantısına çevrilmişken ekonomistler yaptıkları değerlendirmelerde faiz artırım beklentisinin 2 ila 4 baz puan arasında olacağını öngörüyordu. Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında faiz artırım kararı alınırken, durum beklentinin dışında kaldı.

KARAR BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE OLDU

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puanlık artışla yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası gelen 4,75'lik bu artış beklentilerin üzerinde bir artış olarak yorumlandı.

Erdoğan'ın 'Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz' sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti

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